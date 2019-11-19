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  3. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den EYT açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den EYT açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den EYT açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli EYT'lilerle ilgili, "Hükümetin tavrını destekliyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası yaptığı açıklamada emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili konuşan Bahçeli, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'lilerle ilgili kararını destekliyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT'lilerin durumuyla ilgili ''Seçim kaybetsek de yokum" açıklamasını yapmıştı.


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