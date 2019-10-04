MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldız: Bu fitneyi yayanların CHP, PKK ve FETÖ yakınlığı dikkat çekiyor

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MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle Başkent Hastanesi’nde kontrole gidip taburcu olduğu günden bu yana yaşananlar hakkında şunları söyledi:

“O günden bu yana özellikle sosyal medya üzerinden çete gibi hareket eden kişiler ve onların yönettiği sahte hesaplar, çeşitli tezviratlar yaparak kamuoyunda sağlık üzerinden bir fitne yaymaktadır.”

Bu kişilerin “özellikle CHP, PKK ve FETÖ yakınlığının çok dikkat çektiğini” belirten Yıldız, “Özellikle FETÖ’nün tüm unsurları, bu fitneyi taşıma ve yayma vazifesini üstlenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının hesaplarından MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında yapılan paylaşımlara bakıldığında “gerçekten dinsiz, imansız ve vicdansız bir terör örgütünün olduğunun görüldüğünü” vurgulayan Eyyup Yıldız, şunları kaydetti:

“FETÖ’cüler yıllardır sürdürdükleri kini ve nefreti, liderimizin sağlığı üzerinden intikama dönüştürmeye ve şeytani temennileri neyse onun fitnesini yaymak için gayret vermektedirler. (Bu kişilerin) gerçek isimlerini yazamayacak kadar da korkak ve ödlek olduklarını da görüyoruz.”

Bu hesapların tamamının savcılık soruşturması üzerinden teknik takibinin yapılacağını belirten Yıldız, “Fare gibi saklandıkları deliklerden çıkarıp bunların hesabını teker teker soracağız. Bunu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

Söz konusu hesapların adeta tek bir merkezden yönetildiğini ifade eden Eyyup Yıldız, “Liderimizin sağlığı üzerinden alçakça yapılan yayınları asla unutmayacağız. Bunun hesabını sormak için kararlıyız.” sözlerine yer verdi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: