MGK'dan "Doğu Akdeniz" mesajı: Türkiye haklarından taviz vermeyecek

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MGK toplantısı sona erdi, toplantı 4 saat 10 dakika sürdü.

Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir .

Bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye her platformda ve öncelikle diyalogdan yanadır.

MGK Bildirisinde, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu belirtildi.

Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edilmiştir.



Suriye ve Libya'da meşruiyet çerçevesinde terörle mücadeleye ve istikrarın tesisine destek veren Türkiye'nin bu ülkelerin barışa ve refaha kavuşması yönündeki tutumunu sürdüreceği belirtilmiştir.

Doğu Akdeniz Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir.



Bölgesel ve küresel her ihtilafta, daima hakkın, hakkaniyetin, adaletin yanında yer alan Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki tutum ve eylemlerinin de aynı çerçevede gerçekleştiği belirtilmiş, Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere, ülkemizin bu ilkeli duruşuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunulmuştur.

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