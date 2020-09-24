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  • MGK'dan "Doğu Akdeniz" mesajı: Türkiye haklarından taviz vermeyecek
24 Eylül 2020 Perşembe 19:52 | Son Güncelleme:

MGK'dan "Doğu Akdeniz" mesajı: Türkiye haklarından taviz vermeyecek

MGK'dan "Doğu Akdeniz" mesajı: Türkiye haklarından taviz vermeyecek

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yaklaşık 4 saatlik toplantı ardından sona erdi. Toplantı sonunda yapılan 4 maddelik bildiride Doğu Akdeniz vurgusu yapıldı. Bildiride "Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MGK toplantısı sona erdi, toplantı 4 saat 10 dakika sürdü.

Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir .

Bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye her platformda ve öncelikle diyalogdan yanadır.

MGK Bildirisinde, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu belirtildi.

Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edilmiştir.

Suriye ve Libya'da meşruiyet çerçevesinde terörle mücadeleye ve istikrarın tesisine destek veren Türkiye'nin bu ülkelerin barışa ve refaha kavuşması yönündeki tutumunu sürdüreceği belirtilmiştir.

Doğu Akdeniz Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir.

Bölgesel ve küresel her ihtilafta, daima hakkın, hakkaniyetin, adaletin yanında yer alan Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki tutum ve eylemlerinin de aynı çerçevede gerçekleştiği belirtilmiş, Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere, ülkemizin bu ilkeli duruşuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunulmuştur.

Ayrıntılar geliyor...

<p>Editör: Duygu Gecü (<a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a>)

Nuh Albayrak Yorumluyor

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