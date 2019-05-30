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30 Mayıs 2019 Perşembe 19:45 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 20:23

MGK'dan 'Pençe' ve 'Doğu Akdeniz' mesajı: Oldu bittilere izin verilmeyecek

MGK'dan 'Pençe' ve 'Doğu Akdeniz' mesajı: Oldu bittilere izin verilmeyecek

MGK Bildirisi'nde, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nın ele alındığı belirtilerek, "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği" vurgulandı. Bildiride Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldu bittilere izin vermeyeceğinin altı çizildi.

Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

PENÇE HAREKATI

MGK Bildirisi'nde, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nın ele alındığı belirtilerek, "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği" vurgulandı.

DOĞU AKDENİZ

Bildiride, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceği vurgulanarak oldu bittilere izin vermeyeceğinin altı çizildi.

SURİYE VE İDLİB

MGK Bildirisi'nde, Suriye rejiminin, gerginliği azaltma bölgesindeki sivil halka yönelik saldırılarının Astana ruhunu zedelediği belirtildi. Bildiride ayrıca İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak için ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü ifade edildi.

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda'da olduğu gibi Sri Lanka'da da masum insanları hedef alan radikal, ırkçı ve örgütlü terör saldırısı aynı şiddetle kınandı.

(AA)

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