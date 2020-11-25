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25 Kasım 2020 Çarşamba 20:22 | Son Güncelleme:

MGK bildirisi açıklandı

MGK bildirisi açıklandı

Son Dakika Haberleri.. MGK'dan yayınlanan bildiride, İrina Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MGK'dan yayınlanan bildiride, şu ifadeler yer aldı:

Kardeş Azerbaycan'ın çeyrek asrı aşkın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarını geri almasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan jeopolitik durum tüm boyutlarıyla ele alınmıştır.

MGK bildirisinde, İrina Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

MGK bildirisinde, İrini Harekatı kapsamında Türk gemisine yönelik tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine aykırı müdahale kınandı.

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