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31 Mayıs 2019 Cuma 19:33 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 19:33

Mezarlıktaki sundurma vatandaşların üzerine devrildi: 4 yaralı

Mezarlıktaki sundurma vatandaşların üzerine devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'da bir mezarlıktaki sundurmanın, şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mezarlık'ta bulunan sundurma, şiddetli rüzgar nedeniyle kabirleri ziyarete gelen Mahmut Taştan, Remziye Bilgiç, Sena Karadoğan ve Esra Mert'in üzerine devrildi.

Yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelen itfaiye ekipleri sundurmayı kaldırdı.

(AA)

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