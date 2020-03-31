Mezarlık iftirası ellerinde patladı

Türkiye koronavirüsle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürürken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’dan’dan skandal bir iftira geldi. Ağbaba, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı rakamların birbiri yle uyuşmadığını iddia etti. Ancak Ağbaba’nın yalanı kısa sürede ortaya çıktı. İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, rakamların sehven yazıldığını söyleyerek Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rakamların doğru olduğunu söyledi.

SEHVEN SİSTEME GİRİLDİ



Ağbaba sosyal medyada yaptığı paylaşımda ‘’Koronavirüs nedeniyle İstanbul’da 20 kişi hayatını kaybetti. Bu isimler e-devlette var. Virüs yüzünden 1 ilde 1 günde 20 kişi ölüyor; ama ‘81 ilde toplam 16 kişi öldü’ deniliyor. Bu bir skandaldır!! Bu saatten sonra kime nasıl inanacağız” iftirasını atmıştı. Rakamlardaki farklılığa ilişkin açıklama yapan İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, şunları söyledi: “Bulaşıcı hastalık olanları sisteme girerken (a) ‘covid’, (b) ‘diğer’ şeklinde kaydedelim dedik. İlk gün cumartesi girilmeye başlandı. Sehven ‘bulaşıcı hastalık’ ibaresi ile gelenlerin hepsi ‘covid’ olarak yazılmış. Yoksa hepsi covid değil. Sehven yazıldı, butonlar tam hazırlanamadı, sadece “covid” kısmı açık kaldığı için o girdi. Sehven yapılan hata. Yoksa Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlar doğru rakamlar” dedi.