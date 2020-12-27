Mezarlık fiyatları rezidansla yarışıyor

Birçok ünlü ismin defnedildiği Karacaahmet, Zincirlikuyu, Aşiyan, Edirnekapı’daki mezarlıklar neredeyse %100 doldu. Hal böyle olunca bazı kişiler, önceden aldıkları ya da miras kalan yerleri fahiş fiyatlarla internette satışa çıkardı. Bazı ilanlarda ‘Sabancı Mezarlığı’na çok yakın’, ‘yeşillikler içinde’ gibi ifadeler yer aldı. Mezar kullanım belgesinin tapu olmadığını belirten yetkililer ise “Mezarın devri, satışı söz konusu olamaz” dedi.

2 MİLYON TL’YE SATILIK!



Zincirlikuyu Mezarlığı’nda 17 metrekarelik alan 2 milyon liraya satışa çıkarıldı. Bir ilan sahibi, “Kızımın okul masrafları için satıyorum” dedi.