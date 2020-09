Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) faaliyete başladı

Bu nedenle yasalara ve diğer düzenlemelere uyum sağlanması, belirlenen gerekliliklerin tam olarak yerine getirilmesi, kamu kurumları ve düzenleyici otoritelerin taleplerinin zamanında ve doğru olarak karşılanması büyük önem taşıyor. Buradaki sürecin iyi yönetilmesi, düzenlemelere zamanında ve etkili bir şekilde uyum sağlanması bakımından mevzuat uyum (compliance) fonksiyonu kritik bir rol üstleniyor. Tüm dünyada bu fonksiyonun önemi giderek artıyor. Mevzuata uyum, kuruluşların yönetim kurulu üyeleri ve üst yöneticileri öncelikli olmak üzere tüm çalışanların en önemli rol ve sorumlulukları arasında bulunuyor. Ayrıca, uyum riskini başarıyla yönetebilmek için başta finans kuruluşları olmak üzere birçok kuruluşta mevzuat uyum bölüm ve birimleri faaliyet gösteriyor.

Mevzuat uyum fonksiyonunun etkili işlemesi ve geliştirilmesi konusunda rehberlik yapmak, çalışmalar gerçekleştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla mesleğin profesyonelleri tarafından Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) kuruldu. 16 banka ile sigorta şirketi, aracı kurumlar, elektronik para/ödeme kuruluşlarında uyum görevlisi, uyum yöneticisi, yönetim kurulu üyesi, genel müdür yardımcısı gibi üst düzey görevler yürüten, danışmanlık yapan 22 kurucu üye tarafından kuruluşu gerçekleştirilen dernek gerekli onayların tamamlanması sonrasında 09 Eylül 2020 tarihinde resmi olarak faaliyetlerine başladı. Dernek; “Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak” vizyonu ile faaliyetlerini sürdürecek.

Derneğin ilk genel kuruluna kadar görev yapacak Yönetim Kurulu 7 kişiden oluştu. Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan Yurtsever olurken, Başkan Yardımcıları Z. Fulya Kaptan Güngör ve Burak Şenol, Genel Sekreter Serkan Salık, Sayman Hakan Uzun ve Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri ise Mehmet Tolga İncaz ve Vural Göral oldu.

Mevzuat Uyum Derneği; yasal uyum (regulatory compliance), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele (anti-money laundering and combating the financing of terrorism-AML/CFT), yaptırımlar uyum (sanctions compliance), rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele uyum (anti-bribery and corruption compliance), finansal suç mevzuat uyum (financial crime compliance-FCC), regülasyon teknolojileri (RegTech), meslek etiği gibi alanlardaki mevzuat uyum faaliyetlerine kılavuzluk etmek, katkı sağlamak, değer katmak ve geliştirmek amacıyla kurslar, eğitimler, seminerler, sempozyumlar, konferanslar düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak, raporlar hazırlamak, standartlar oluşturmak, mevzuat uyum alanında çalışanlar için sertifika programları uygulamak gibi çok boyutlu çalışmalar gerçekleştirecek.

Mevzuat Uyum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan Yurtsever; “Düzenlemelerin arttığı, sıkılaştığı ve etkilerinin genişlediği günümüzde mevzuat düzenlemelerine uyum sağlanması ve mevzuata uyumsuzluk nedeniyle oluşabilecek risklerin etkili yönetilmesi için mevzuat uyum (compliance) fonksiyonu kritik bir rol üstleniyor. Bu fonksiyonun önemi tüm dünyada giderek artıyor. Ülkemizde bu çalışmalara rehberlik edecek, yön verecek bir dernek ihtiyacı vardı. Bu alanda kapsayıcı bir dernek kurma çalışmaları uzun süredir devam ediyordu. Geniş katılımla ve titizlikle yürütülen çalışmalar nihayet tamamlandı ve mesleğin profesyoneli 22 kurucu üye tarafından kurulan Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) 09 Eylül 2020 tarihinde faaliyetlerine başladı. Çok heyecanlıyız ve istekliyiz. Kurum değerlerimize ve çalışma prensiplerimize bağlılık ve gönüllü katkı esasıyla yapacağımız çok boyutlu çalışmalar, oluşturacağımız mesleki gelişim, paylaşım ve iletişim platformları ile bu alanda çalışan meslektaşlarımıza, mesleğimize, kurumlarımıza, ülkemize ve mevzuat uyum fonksiyonunun uluslararası gelişimine değer katmayı hedefliyoruz” açıklamasıyla gelecek hedeflerini anlattı.

MEVZUAT UYUM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Soldan sağa: Gürdoğan Yurtsever, Z. Fulya Kaptan Güngör, Hakan Uzun, Burak Şenol, Vural Göral, Mehmet Tolga İncaz, Serkan Salık