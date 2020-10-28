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28 Ekim 2020 Çarşamba 16:16 | Son Güncelleme:

Mevlit Kandili dolayısıyla tüm minarelerden salavatlar yükselecek

Mevlit Kandili dolayısıyla tüm minarelerden salavatlar yükselecek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vatandaşları Mevlit Kandili dolayısıyla saat 21.00'de tüm minarelerden yükselecek salavatlara iştirak etmeye davet ett

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatandaşları Mevlit Kandili dolayısıyla saat 21.00'de tüm minarelerinden yükselecek salavatlara iştirak etmeye davet etti.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimizin dünyayı şereflendirdiği Mevlid Gecesi olan bu mübarek gecede saat 21:00’de ülkemizin tüm minarelerinden yükselecek salavatlara aziz milletimizi iştirak etmeye davet ediyorum. Salât ve Selâm Senin Üzerine Olsun Ey Âlemlere Rahmet Nebi!"

<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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