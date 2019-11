Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir, neler yapılır? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir, neler yapılır? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olarak Hicri Rebiülevvel ayının 12. gecesinde yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, bu sene Mevlid Kandili 8 Kasım Cuma 8 Pazartesi günü idrak edilecek. Bugünü dualarla ve ibadetlere geçirmek isteyen Müslümanlar Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? merak ediyor. İşte Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler..

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

MEVLİD KANDİLİNDE ÇEKİLMESİ GEREKEN TESBİHLER

Müslümanların örflerinde özel bir yeri olan Mevlid kandilinde çekilmesi gereken tesbihler vardır bu tesbihleri çekenlerin hem iç dünyası ferahlar hemde Cenabı Allah'tan bir bereket umulur.

Mevlit Kandili, Rebiu'l-evvelayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Mevlit kandilinde bol bol Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) salatu selam okunmalıdır. Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur’an-ı Kerim okumaktır ve bu mübarek gecede çokca zikir, evrad-ü ezkarda bulunulmalıdır. Mevlit gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılmış ve tavsiye edilmiştir. Hazreti Adem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur’an-ı Kerim'de geçen dualardır.

Hatm-i Enbiya şöyle yapılır:

Önce Euzü Besmele ile bir "Fatiha suresi" ve üç “İhlas” okunur.

Sevabı, başta Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) olmak üzere tüm peygamberlerin ayrıca evliyanın ve meşayih-i kiramın, İslam büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.

Sonra:

1- 100 defa Salevat-ı Şerife Getirilir.

“Allâhümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed”

2- 500 defa Hazreti Adem'in (a.s) şu duası okunur:

“Rabbena Zalemna enfüsena ve inlem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minelhasirin”.

3- 100 defa yine Salevat-ı Şerife getirilir.

4- 500 defa Hazreti Eyyub (a.s)’ın şu duası okunur.

“Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimin”

5- 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

6- 500 defa Hazreti Yunus (a.s) şu duası okunur.

“La İlahe illa ente Sübhaneke inni küntü minezzalimin.

7- Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

8- 500 defa “La havle ve la kuvete illa billâhil’aliyyil’azim.”

9- 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

KURAN KERİM OKUMAK YADA DİNLEMEK

Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk'ın insanlığa son mesajıdır. O'nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır. Ondört asırdan beri okunan Kur'an, insanı dinamizme çağıran, aklın ve gönlün şifa kaynağı, ilim ve irfan menbaıdır. O, anlaşılmak ve insanlığa rehber olmak için gönderilmiştir. Bu itibarla sadece okumayı öğrenmekle ve okumakla yetinilmeyip içeriğinin de bilinmesi, Kur'an'ın ne anlattığının kavranılması, hatta onun kendi hayatımıza da yansıtılması gerekir.

- Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

- Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah"ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

- Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.

- Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

- Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

- Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

- Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

- Kişi kendine ve diğer Mü"min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

- Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

- Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

- O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

- Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va"z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

- Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

- Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk"a niyazda bulunulmalı.

- Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

- Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

- Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır. Tövbe, işlediğimiz hatalardan dolayı Yüce Mevla'nın huzurunda mahcubiyet ve pişmanlık duyma, günahlara bir daha dönmemek üzere yüz çevirme, hayatımızda yeni ve tertemiz bir sayfa açmaya karar verme demektir. Tövbe, günahla kirlenen ruhumuzu yıkamanın ve yeniden dirilişin ifadesidir.