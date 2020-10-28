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28 Ekim 2020 Çarşamba 22:16 | Son Güncelleme:

Mevlid Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisine mahya asıldı

Mevlid Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisine mahya asıldı
AA

Mevlid Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne Türk bayrağı ve "Güllerin Gülistanı Gül Efendim" yazılı mahyalar asıldı.

Mevlid Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, Mevlid Kandili, İstanbul'daki camilerde çeşitli programlarla kutlanıyor.

Bu geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, özellikle Selatin camilerindeki programlara katılmayı tercih ediyor.

Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen vatandaşlar da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun saf tutarak ibadetlerini gerçekleştirdi.

Kandil dolayısıyla camiye Türk bayrağı ve "Güllerin Gülistanı Gül Efendim" yazılı mahyalar asıldı.

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

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