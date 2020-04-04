Metrolar saat kaça kadar açık? Metro çalışma saatleri değişti!

Gelen son dakika haberine göre metro çalışma saatleri değişti. Yeni çalışma saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar da “Metrolar saat kaça kadar açık?” sorusunu aratmaya başladı. Peki, Metrolar seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Cevabı haberimizde...



METROLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Metro çalışma saatleri; 6 Nisan Pazartesi'den itibaren saat 21.00’e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir.