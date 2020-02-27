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Metroda cinsel saldırıya tutuklama

Metroda cinsel saldırıya tutuklama

Pendik'te metro istasyonu çıkışında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Pendik'te 24 Şubat'ta Bahçelievler Mahallesi'ndeki metro istasyonu çıkışında H.Y'ye (18) cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Muzaffer D'nin işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre, Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli Muzaffer D. ifadesinin alınmasının ardından "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Muzaffer D'nin üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelinin hakimlikteki sorgusunda 10 yıldır sokaklarda yatıp kalktığını, şikayetçi kadına adres sorduğunu, daha sonra da bir anlık gafletle üzerine atılı suçu işlediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.


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