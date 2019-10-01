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  3. Metrobüs'te yine aynı manzara! İnsan seli...

Metrobüs'te yine aynı manzara! İnsan seli...

Metrobüs'te yine aynı manzara! İnsan seli...

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde yine yoğun kalabalık oluştu. İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde metrobüse akın ederken, Altunizade metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı

İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde metrobüslere akın etti. Altunizade metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı. Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı.

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