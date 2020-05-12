Metro, metrobüs ve otobüs tıklım tıklım

Metrobüslerde ‘İki koltuktan birini boş bırakma’ uygulamasının da etkisiyle ayakta yolculuk yapan yolcu sayısı normalin çok üzerine çıktı. Zincirlikuyu durağına kadar 33 kişinin ayakta yolculuk yaptığı, bazı kişilerin dirsek dirseğe ayakta durmaya çalıştığı görüldü.

Aynı görüntüler, metro, otobüs ve minibüslerde de vardı. Ekipler denetimlerde kuş uçurtmadı, yollar araçlarla doldu, trafik yine zaman zaman durma noktasına geldi.