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  3. Metin Topuz davasında karar: 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi
11 Haziran 2020 Perşembe 14:24 | Son Güncelleme:

Metin Topuz davasında karar: 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Metin Topuz davasında karar: 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Metin Topuz suçlamaları reddederek beraatini talep etti. 

Topuz'un savunmasının ardından karar açıklandı. Topuz, Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Mahkeme ayrıca Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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