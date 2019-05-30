Emre Akbaba ve Metin Oktay'a yer verilen kamu spotu sosyal medyada gündem konusu oldu. Kamu spotunun ses getirmesi ile birlikte 'Metin Oktay kimdir? Metin Oktay nasıl öldü?' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Metin Oktay hem futbolu, hem kişiliği, hem de sözleriyle Türk spor tarihine damga vurmuş isimler biri olarak biliniyor. 13 Eylül 1991 tarihinde 55 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan efsane isim her zaman özlemle anılıyor. Metin Oktay hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Metin Oktay'n bilinmeyenleri..

METİN OKTAY KİMDİR?

Türk futbol tarihinin unutulmaz futbolcularından olan Metin Oktay, 2 Şubat 1936 tarihinde, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, daha önce sekiz kız çocukları olmuş fakat bu çocukların beşini kaybetmiş bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Karşılaşmalardaki golcü kimliği ve gol krallıkları yaşamış bir futbolcu olması sebebiyle, “Taçsız Kral” lakabıyla anılmaktadır.

1952 yılında futbol kariyeri başlayan Metin Oktay, ilk çıktığı maçlardan itibaren, Türk futbol tarihinin önemli bir bölümüne iz bırakacağının temellerini atmıştı. İzmir’in yerel takımlarından olan Damlacıkspor’da futbol kariyerine başlayan Oktay, hayran olduğu futbolcu Sait Altınordu’dan dolayı, burada 8 numaralı formasıyla mücadele etmiştir. Metin Oktay’ın futbol dolayısıyla kazanç sağladığı ilk maç ise hayli ilginçtir. Çeşme’nin Alaçatı beldesinde oynanan ve Damlacıksporun 4-1 kazandığı hazırlık maçında 2 gol atan Metin Oktay’a, teknik direktörü Arif Hantalın verdiği 2,5 lira, Oktayın futboldan kazandığı ilk para olarak tarihte yerini almıştır.

Metin Oktay, 1953-1954 yılları arasında Yün Mensucat’ın altyapısında oynamıştır. Futbolcu, 1954-1955 sezonu başlamadan önce İzmirspor’a transfer olarak profesyonel kariyerine adım atmıştır. Galatasaray formasını ilk kez sırtına geçirdiğinde, denenmesi için Beşiktaş’a karşı oynatılmıştır. 7 Mayıs 1955 tarihinde, Beşiktaş ile oynanan Atatürk Kupası maçında ise, denenmesi amacıyla Galatasaray forması giymiştir. Yalnızca bir maç deneme için giydiği bu forma, Metin Oktayın bir kulübün efsanesi olacağının da habercisidir.

Metin Oktay, 1955 yılında Galatasaray ile anlaştı. O dönem, yine bir başka efsane isim olan Gündüz Kılıç’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray takımı ile 5 yıllığına anlaşan Oktay’a, sözleşmesi karşılığında, taksi plakalı bir Chevrolet marka otomobil verildi. Efsane futbolcunun, Galatasaray forması ile attığı ilk gol ise, 28 Ağustos 1955 tarihinde Beyoğluspor ile oynanan ve Galatasarayın 3-0 kazandığı hazırlık maçında gerçekleşmiştir. 9 Ekim 1955 tarihinde ise, İstanbul Profesyonel Ligindeki ilk maçında, İstanbulspora karşı oynamış ve Galatasaray formasını resmi olarak ilk kez giymiştir. 16 Ekim 1955 tarihinde ise, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan ilk resmi derbi maçta, ilk derbi deneyimini yaşamıştır.

26 Ağustos 1956 tarihinde, Dinamo Bükreş ile oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası ön eleme maçı, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki ilk maçı olarak tarihe geçmiştir. Bu tarihi maçta, Galatasarayın tek golünü atan Metin Oktay ise, Avrupa kupalarında gol atan ilk Türk oyuncu olma başarısını göstermiştir. 1955-1956 ve 1957-1958 sezonlarında, İstanbul Profesyonel Liginde Galatasaray adına şampiyonluklar yaşarken; üç sezon üst üste de gol kralı ünvanının sahibi oldu. 1959 yılında kurulan Milli Lig’in ilk üç sezonunda da, gol kralı ünvanını korumaya devam etti.

29 Ocak 1959 tarihinde, Oya Sarı ile İzmirde dünya evine girdi. Fakat aynı yıl içinde, eski takımı İzmirspor’dan gelen transfer teklifini reddetmesi ve İstanbul’daki kulübü Galatasaray’da futbola devam etmek istemesi, aile içinde kriz çıkardı. Eşinin “Ben mi, Galatasaray mı?” restine karşı, “Galatasaray. Çünkü o daha vefalı!” cevabını verdi ve eşinden ayrıldı. Efsane futbolcu, 1961 yılında, İtalya Serie A Liginden Palermo takımı ile anlaştı. Oynadığı sezonun dördüncü haftasındaki Roma deplasman maçında, bir röveşata golü atarak maçın önemini tarihsel ve estetik anlamda farklı kılmayı başardı. Yaklaşık olarak bir sene görev aldığı Palermoda, 12 resmi maçta oynadı ve 3 gol atmayı başardı.

Metin Oktay, ertesi sene Galatasaraya geri döndü. Buradaki ikinci döneminde üç kez lig şampiyonluğu, dört kez Türkiye Kupası ve iki kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Tüm bunlara ek olarak, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonlarında, toplamda üç gol krallığı daha elde etti. 1962-1963 sezonunda, maç başına 1,46 gol ortalamasıyla oynaması, lig tarihinin bir sezondaki en verimli golcüsü olma ünvanını da kendisine kazandırmış oldu. Galatasaray formasıyla toplam 324 lig maçında oynayan Metin Oktay, 294 gol atarak hem Galatasaray’ın, hem de Türk futbol tarihinin en çok gol atan oyuncuları arasında yer aldı.

7 Kasım 1962 tarihinde yapılan ve Galatasarayın 4-1lik galibiyeti ile sonuçlanan Polonia Bytom maçında, efsane futbolcu 3 gol atmış, böylece Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk Türk futbolcu olma ünvanını da kazanmış oldu.

10 Haziran 1969 tarihinde, İnönü Stadyumu’nda oynanan Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasında, henüz 13. dakikada Yugoslav hakem Markovic, Metin Oktay’a kırmızı kart gösterdi. Bu kararın ardından saha karıştı ve hakem bu kararını geri almak zorunda kaldı. Maçın 37. dakikasında sol kanattan ilerleyerek kaleye yönelen Oktay’ın çektiği şut golle sonuçlandı. Atılan bu gol, Fenerbahçe kalesinin ağlarını da delerek, tarihte yerini aldı.

23 Ağustos 1969 tarihinde İnönü Stadyumu’nda oynanan ve 1-1 berabere biten Galatasaray – Fenerbahçe maçında jübilesini yapan Oktay, aktif futbolculuk kariyerine böylece nokta koymuş oldu. Bu maçı özel yapan bir başka neden ise, Fenerbahçeli Can Bartu ile Galatasaraylı Metin Oktayın, maçın son kısımlarında formalarını değiştirerek, karşı takımlar adına mücadele etmeleri oldu.

METİN OKTAY’IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Metin Oktay, ilk defa 1955 yılında giydiği Türkiye Milli Futbol Takımı forması ile 36 maçta görev aldı ve 19 gol attı. Bu özelliği ile, 51 gollü Hakan Şükür, 22 gollü Tuncay Şanlı ve 21 gollü Lefter Küçükandonyadis’in ardından, Cemil Turan ve Nihat Kahveci ile beraber, milli takımlar tarihindeki en golcü dördüncü oyuncu olma başarısı gösterdi. Bir dönem, Milli Takımın kaptanlık pazubandını da takarak, kaptanlık onurunu taşımış oldu. 11 Aralık 1968 tarihinde oynanan Kuzey İrlanda maçına da kaptan olarak çıktı ve son kez Milli formayı o maçta giydi.

METİN OKTAY’IN FUTBOLCULUK SONRASI DÖNEMİ

Taçsız Kral, aktif futbolculuk yaşantısını noktalar noktalamaz, dönemin Galatasaray teknik direktörü Tomislav Kaloperovic’in yardımcılığına getirildi. Takip eden zamanda, yardımcı teknik adamlık ve sonrasında da bir dönem Bursada teknik direktörlük görevlerini yürüttü. Sonrasında ise Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik ve bir takım gazetelerde spor yazarlığı yaptı. 1965 yılında, kendi hayatı üzerinden yazılan senaryoya sahip Taçsız Kral filminde başrol oynadı. Atıf Yılmaz filmin yönetmenliğini yaparken, Ajda Pekkan, Ayten Gökçer ve Gönül Yazar da oyuncular arasındaydılar.

METİN OKTAY NASIL ÖLDÜ?

13 Eylül 1991 tarihinde, saat 4.15 civarlarında, Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazası sonucu, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesinde hayata gözlerini kapadı. Yapılan açıklamada, vücudunun muhtelif yerlerinde kırıklar olduğu ve iç kanamadan dolayı vefat ettiği bildirildi. Cenazesi, Topkapı’daki Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.