Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı emekli Korgeneral Metin İyidil tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında hakkındaki "ağırlaştırılmış müebbet" cezası kaldırılan, beraatına ve tahliyesine karar verilen ancak itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı emekli Korgeneral Metin İyidil'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İyidil, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.



Hastanedeki işlemlerinin ardından İyidil, Ankara Bölge Adliye Mahkemesine götürüldü. İyidil'in tutuklanmasına karar verildi.

BERAAT VE TAHLİYE KARARI VEREN HEYETE İNCELEME

Bu arada Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski Korgeneral Metin İyidil'in darbe girişimi davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldıran, beraatine ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi heyetinin görev yerleri değiştirildi.

Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin ardından yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan Metin İyidil hakkında, beraat ve tahliye kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesinin başkan ve üyeleri hakkında inceleme başlatıldı.



Teftiş Kurulunca yapılacak inceleme sonucu hazırlanacak müfettiş raporunun ardından heyet hakkında karar verilecek. Teftiş Kurulu, konuyla ilgili bir kusur olup olmadığını inceleyecek.



Konunun önemi nedeniyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesinin başkan ve üyelerinin başka illerde görevlendirilmelerinin uygun görüldüğü de belirtildi.

Soruşturma çerçevesinde İyidil'in akrabası olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu, gelini ve avukatı da gözaltına alındı.

AA