Meteoroloji'den yağmur raporu! İstanbul ve birçok ilde sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den alınan son bilgiler evde kalmak için bir nedenimizin daha olduğunu gösterdi. İstanbul'da hava kapalı ve haftasonuna kadar zaman zaman yağmur yağacak. Türkiye'nin batısı ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Güneydoğu Anadolu, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Şırnak çevrelerinde de sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Özellikle de İstanbul'da bugün itibari ile hava kapalı ve zaman zaman yağmurlu olacak. İstanbul'daki yağışlı hava haftasonuna kadar sürecek.
Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya, Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor.
(AA)