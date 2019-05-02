Meteoroloji'den 'yağış ve dolu' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerine kadar Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Söz konusu 4 il ve çevresinde meydana gelebilecek dolu ve yağış nedeniyle vatandaşların, rüzgar, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

(AA)