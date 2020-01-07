Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Son dakika tatil haberleri geliyor

Türkiye birkaç gündür fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ilde olumsuz hava koşullarının devam edeceğini duyurdu.

Son dakika haberine göre; yurt genelinde mevsim sıcaklıklarının artan rüzgar ile azalacağı belirtilirken yurdun iç kesimleri kar yağışı kıyı kesimleri ise sağanak ile karşı karşıya kalıyor.

Marmara Bölgesi'nde özellikle İstanbul'u etkisi altına alan fırtına vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Bir çok ilimizde ise peş peşe tatil haberleri geliyor.



Antalya’da iki geceden bu yana etkili olan sağanakta Serik ilçesi metrekareye 214 kilogram yağışla ilk sırayı aldı. Bazı bölgelerde su baskını, bazı bölgelerde şiddetli rüzgar olarak kendini gösteren olumsuz hava şartları kent genelinde önemli bir kayba şu ana kadar yol açmadı.

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

Cumartesi günü gelen Meteorolojik uyarının ardından pazar günü İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan fırtına iki gündür il genelini olumsuz etkiliyor.

Alınan tahminler doğrultusunda bugün de etkili olacak fırtına ve sağanak yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Cuma gününden itibaren ise İstanbul'u açık bir hava bekleniyor.

Mersin’de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıksız bugün akşama kadar devam eden sağanak yağış, kentte su baskınları gibi bir çok olumsuzluğa neden olurken, denizin rengini de kahverengiye dönüştürdü.

Mersin’de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıksız bugün akşama kadar devam eden sağanak yağış, kentte su baskınları gibi bir çok olumsuzluğa neden olurken, denizin rengini de kahverengiye dönüştürdü.

TATİL HABERLERİ PEŞ PEŞE GELİYOR

KÜTAHYA

Kütahya'da ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz merkezinde bulunan (köyler dahil) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmî-özel, örgün-yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 08.01.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. İlimiz merkezindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası olan, kalp ve böbrek yetmezliği bulunan, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 08.01.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

NİĞDE

Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı köylerde, kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle taşımalı eğitim ve köylerde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacağı açıklandı.

MERSİN

Mersin’in Erdemli ilçesinde zemin katlarını su basan okul 1 günlüğüne tatil edildi. İlçede kar sebebiyle de 4 okul yarın için tatil edildi.

Aşırı yağış sonrası sel ve su baskını riski bulunan sağlık meslek eğitimi verilen Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün için tatil edilmişti. İçerisinde öğrencilerin bulunmadığı okulda su baskını yaşandı. Okulun zemin katları ile okul bahçesindeki spor sahası sular altında kaldı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, beraberinde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve okul idaresiyle birlikte sınıf ve koridorlarda incelemede bulundu. Yapılan inceleme neticesinde okulun 1 günlük tatil edilmesine karar verildi.

Öte yandan Sorgun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli okulları kar sebebiyle Karayakup ilk ve orta okulunun ise taşımalı eğitim alan öğrencilerine okullar yarın için tatil edildi.

ÇAN VE YENİCE’DE OKULLAR YARIN DA TATİL

Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 08 Ocak 2020 Çarşamba günü, ilçemiz genelindeki tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.

Çan Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Devam etmekte olan kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden 08.01.2020 Çarşamba günü ilçemiz ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarımız, engelli ve hamile personellerimize bir gün süreyle tatil edilmiştir” ifadesine yer verildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Balıkesir, Bursa, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -2°C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ -1°C, 5°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 5°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 2°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 3°C, 6°C

Çok bulutlu

İZMİR 6°C, 9°C

Çok bulutlu

MANİSA 4°C, 8°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; bu akşam saatlerinde Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 9°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN 7°C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 5°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 0°C, 2°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

KONYA 3°C, 4°C

Çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu

SİVAS 2°C, 4°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 0°C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Artvin dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇORUM 3°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 8°C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT 5°C, 8°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 9°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu; bölgenin güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KARS -9°C, -2°C

Çok bulutlu

MALATYA 2°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -6°C, 4°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP 5°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SİİRT 4°C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu