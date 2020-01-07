Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Son dakika tatil haberleri geliyor
Son dakika haberi: Türkiye'yi soğuk ve yağışlı hava etkisi alırken, meteorolojiden uyarılar gelmeye devam ediyor. İstanbul ve Marmara'nın bazı illerinde ise fırtına ile beraber devam eden yağmur kentte yaşayan vatandaşları olumsuz etkiledi. Yağışlar sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuna göre, çarşamba günü için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.Tüm yurtta yaşanan olumsuz hava koşulları bazı il ve ilçelerde okulların tatil edilmesine neden oldu. İşte tatil olan yerler...
Türkiye birkaç gündür fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ilde olumsuz hava koşullarının devam edeceğini duyurdu.
Son dakika haberine göre; yurt genelinde mevsim sıcaklıklarının artan rüzgar ile azalacağı belirtilirken yurdun iç kesimleri kar yağışı kıyı kesimleri ise sağanak ile karşı karşıya kalıyor.
Marmara Bölgesi'nde özellikle İstanbul'u etkisi altına alan fırtına vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Bir çok ilimizde ise peş peşe tatil haberleri geliyor.
Antalya’da iki geceden bu yana etkili olan sağanakta Serik ilçesi metrekareye 214 kilogram yağışla ilk sırayı aldı. Bazı bölgelerde su baskını, bazı bölgelerde şiddetli rüzgar olarak kendini gösteren olumsuz hava şartları kent genelinde önemli bir kayba şu ana kadar yol açmadı.
İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?
Cumartesi günü gelen Meteorolojik uyarının ardından pazar günü İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan fırtına iki gündür il genelini olumsuz etkiliyor.
Alınan tahminler doğrultusunda bugün de etkili olacak fırtına ve sağanak yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Cuma gününden itibaren ise İstanbul'u açık bir hava bekleniyor.
Mersin’de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıksız bugün akşama kadar devam eden sağanak yağış, kentte su baskınları gibi bir çok olumsuzluğa neden olurken, denizin rengini de kahverengiye dönüştürdü.
Mersin’de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıksız bugün akşama kadar devam eden sağanak yağış, kentte su baskınları gibi bir çok olumsuzluğa neden olurken, denizin rengini de kahverengiye dönüştürdü.
TATİL HABERLERİ PEŞ PEŞE GELİYOR
KÜTAHYA
Kütahya'da ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz merkezinde bulunan (köyler dahil) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmî-özel, örgün-yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 08.01.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. İlimiz merkezindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası olan, kalp ve böbrek yetmezliği bulunan, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 08.01.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.
NİĞDE
Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı köylerde, kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle taşımalı eğitim ve köylerde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacağı açıklandı.
MERSİN
Mersin’in Erdemli ilçesinde zemin katlarını su basan okul 1 günlüğüne tatil edildi. İlçede kar sebebiyle de 4 okul yarın için tatil edildi.
Aşırı yağış sonrası sel ve su baskını riski bulunan sağlık meslek eğitimi verilen Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün için tatil edilmişti. İçerisinde öğrencilerin bulunmadığı okulda su baskını yaşandı. Okulun zemin katları ile okul bahçesindeki spor sahası sular altında kaldı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, beraberinde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve okul idaresiyle birlikte sınıf ve koridorlarda incelemede bulundu. Yapılan inceleme neticesinde okulun 1 günlük tatil edilmesine karar verildi.
Öte yandan Sorgun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli okulları kar sebebiyle Karayakup ilk ve orta okulunun ise taşımalı eğitim alan öğrencilerine okullar yarın için tatil edildi.
ÇAN VE YENİCE’DE OKULLAR YARIN DA TATİL
Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.
Yenice Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 08 Ocak 2020 Çarşamba günü, ilçemiz genelindeki tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.
Çan Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Devam etmekte olan kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden 08.01.2020 Çarşamba günü ilçemiz ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarımız, engelli ve hamile personellerimize bir gün süreyle tatil edilmiştir” ifadesine yer verildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Balıkesir, Bursa, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -2°C, 5°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ -1°C, 5°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 5°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 2°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 3°C, 6°C
Çok bulutlu
İZMİR 6°C, 9°C
Çok bulutlu
MANİSA 4°C, 8°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; bu akşam saatlerinde Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 8°C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 9°C, 17°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA 0°C, 5°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MERSİN 7°C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 5°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 0°C, 2°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
KONYA 3°C, 4°C
Çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu
SİVAS 2°C, 4°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU 0°C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE 4°C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU 2°C, 4°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Artvin dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
ÇORUM 3°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 8°C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TOKAT 5°C, 8°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 9°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu; bölgenin güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
KARS -9°C, -2°C
Çok bulutlu
MALATYA 2°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -6°C, 4°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
GAZİANTEP 5°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
SİİRT 4°C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ŞANLIURFA 6°C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu