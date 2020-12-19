Meteoroloji'den uyarı geldi: Kar yağışı kapıda

Yoğun kar yağışı yurdun birçok bölgesinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışıyla birlikte bazı bölgelerde don ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu. Vatandaşlar Google'da "kar yağışı ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu ve Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Ardahan'da hafif kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya Bölümü'nün Karadeniz kıyıları ile Batı Karadeniz Bölümünün kuzey kesimleri ve Hatay çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, akşam saatlerinden sonra ise Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON

Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesiyle beraber İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Avrupa yakasının Karadeniz kıyıları hafif yağmurlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 12

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

Öte yandan Meteoroloji'nin sitesinde yer alan verilere göre önümüzdeki 4 günün hava tahminleri şöyle:

CUMARTESİ

Cumartesi günü Karadeniz kıyılarında yağış beklenirken, yurtta kar yağışı olmaması öngörülüyor.

PAZAR

Pazar günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı bekleniyor. Yurt genelinde ise güneşli bir hava olması bekleniyor.

PAZARTESİ

Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı öngörmüyor. Yurt genelinde birçok bölge güneşli bir gün geçirecek.