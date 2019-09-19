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  3. Meteoroloji'den Tuzla'daki yangın sonrası flaş açıklama! 'Türkiye'yi terk edecek'

Meteoroloji'den Tuzla'daki yangın sonrası flaş açıklama! 'Türkiye'yi terk edecek'

Meteoroloji'den Tuzla'daki yangın sonrası flaş açıklama! 'Türkiye'yi terk edecek'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla'daki yangın sırasında gökyüzüne karışan kimyasalların Türkiye için tehlike yaratmayacağını açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Tuzla’da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmemektedir" denildi.

Tuzla'da meydana gelen yangın nedeniyle havaya salınan kimyasalların İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir için tehlikeli olacağı iddia edilmişti.

(DHA)

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