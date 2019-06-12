  • $5,7971
  • 6,5513
  • 248.348
  • 92.605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
12 Haziran 2019 Çarşamba 18:55 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:55

Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı

Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Çanakkale, Sakarya, Muğla ve Malatya çevreleri ile Kırklareli'nin ve Tekirdağ'ın batı, Balıkesir'in doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ülke genelinde sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyrederken, rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Ege kıyıları ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşların, yıldırım, dolu, rüzgar, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

(AA)

Sakarya´da Düzenlenen Tarihi Eser Operasyonunda 2 El Yazması Tevrat Ele Geçirildi

<p>Hatay’da, su kuyusuna düşen yavru kirpi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.</p> <p>Olay, Antakya i

İtfaiye Ekipleri Kurtardıkları Kirpiyi Şırıngayla Besledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

ESA'dan asteroit uyarısı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.