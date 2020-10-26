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26 Ekim 2020 Pazartesi 08:46 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika İzmir, Manisa, Düzce ve ve Zonguldak için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den son dakika İzmir, Manisa, Düzce ve ve Zonguldak için sağanak uyarısı
AA

Meteorolojiden yapılan değerlendirmelerde, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa, akşam saatlerinden sonra da Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, batı kesimlerde ise yer yer çok bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nde pus ve sis tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa, akşam saatlerinden sonra da Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

<p>Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara’nın batısının çok bulutlu, gece saatl

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