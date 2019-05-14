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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleriyle Edremit Körfezi'nde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleriyle Edremit Körfezi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey kıyılarıyla Karadeniz'in kıyı kesiminde yer yer sis ve pus tahmin ediliyor.    Ülke genelinde hava sıcaklığının 2-5 derece artması ve mevsim normalleri üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

(AA)

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