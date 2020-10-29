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29 Ekim 2020 Perşembe 22:19 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı
DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul ve çevre illerde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Vatandaşlara olası su baskınları, yıldırım ve ulaşımda yaşanacak aksamalarla ilgili uyarılar yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul ve çevre illeri etkisi altına alması beklenen sağanak yağışta olası su baskınları, yıldırım ve ulaşımda yaşanacak aksamalarla ilgili vatandaşları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan uyarı açıklaması şöyle:

"30.10.2020 Cuma günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara'nın doğusu Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile zamanla Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul'un Anadolu Yakasının kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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