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  3. Meteorolojiden sağanak uyarısı
07 Eylül 2020 Pazartesi 09:07 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana:Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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