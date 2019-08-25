Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

oğu ve Orta Karadeniz ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'nun kuzey illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Yağışların, bu akşam saatlerinde Niğde çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi  Doğu Karadeniz'in yüksekleri, yarın da öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Vartolu tüm gelirini bağışladı
Beren Saat'e dudak uçuklatan ücret! Bölüm başına...
Onur Büyütopçu'dan Seda Sayan itirazı
'Fahriye'nin üzerine gitmeyin'
Polemik sürüyor: Medya maymunluğu yapma
<p>Olay, 22 Ağustos Perşembe günü saat 14.30 sıralarında, Arnavutköy ilçe merkezinde bulunan bir oto

Aracı Çekildi, Polisi Darp Etti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Huzurun tablosu Artvin

'Şah'ın göz kamaştırıcı araba koleksiyonu