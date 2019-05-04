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Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji, bölgenin batısında ve Trakya'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

 Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.
 Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın Trakya kesiminde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli rüzgar (40-70 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.      
 Açıklamada, fırtına dolayısıyla meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

(AA)

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