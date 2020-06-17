Meteorolojiden kritik uyarı! İstanbul'da 5 gün yağış var

24 TV Meteoroloji Editörü Eldebiran Ayan, yağış konusunda vatandaşları uyararak, “Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Trakya bölgesinde şiddetli sağanak yağışları hakim olacak. Yağışlar hafta sonu tüm yurtta devam edecek. Şiddetli yağış, sel ve yıldırım riskleri konusunda dikkat edilmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

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