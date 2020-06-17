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  3. Meteorolojiden kritik uyarı! İstanbul'da 5 gün yağış var
17 Haziran 2020 Çarşamba 13:52 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden kritik uyarı! İstanbul'da 5 gün yağış var

Meteorolojiden kritik uyarı! İstanbul'da 5 gün yağış var

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmurların bugün öğleden sonra Çatalca, Silivri ve Arnavutköy'de etkili olması bekleniliyor.

24 TV Meteoroloji Editörü Eldebiran Ayan, yağış konusunda vatandaşları uyararak, “Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Trakya bölgesinde şiddetli sağanak yağışları hakim olacak. Yağışlar hafta sonu tüm yurtta devam edecek. Şiddetli yağış, sel ve yıldırım riskleri konusunda dikkat edilmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Meteorolojiden kritik uyarı! İstanbul'da 5 gün yağış var
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