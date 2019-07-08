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  3. Meteoroloji'den kritik uyarı: Gök gürültülü yağmur geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Gök gürültülü yağmur geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Gök gürültülü yağmur geliyor!

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Marmara Bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güneyli ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji ayrıca "Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (dolu, yıldırım ve hortum riski) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" uyarısında da bulundu.

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