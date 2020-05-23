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  3. Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı!
23 Mayıs 2020 Cumartesi 21:31 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı!

Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre: Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de yarından itibaren sağanak yağış, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın ve 25 Mayıs Pazartesi günü Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 1500 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve karın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, açıklamada, kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksama yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusundaki Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın oluşturabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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