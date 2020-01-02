Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile uyarı! Beklenen kar geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ocak hava durumu raporunu yayımlandı.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun özellikle batı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

İstanbul ve çevresinde gün boyu şiddetli yağmurun etkili olması bekleniyor.

Peki, bugün yurt genelinde hava durumu nasıl? İşte, 2 Ocak hava durumu raporu…

METEOROLOJİ'DEN BİRÇOK İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nu güneyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tokat, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT!

Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.