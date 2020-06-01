Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara'ya sağanak uyarısı

İlkbahar aylarından, yaz aylarına geçtiğimiz bu günlerde Meteoroloji’den sağanak yağış uyarıları gelmeye başladı. Yapılan son değerlendirmelere göre birçok bölgeden günün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

METEOROLOJİ YAĞIŞ İÇİN UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer küçük çaplı dolu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Marmara bölgesinde yağışların; öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Bilecik çevreleri ile İstanbul’un Çatalca ve Silivri ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ankara: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra Çatalca ve Silivri ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 22

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı, öğleden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı bulutlu 20

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30