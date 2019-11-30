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  3. Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı uyarı' Öğleden sonraya dikkat...

Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı uyarı' Öğleden sonraya dikkat...

Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı uyarı' Öğleden sonraya dikkat...

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre; İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.Meteoroloji'den gelen uyarıda, "İstanbul'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Öğleden sonra Kocaeli, Yalova illeri ile İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Sıcaklıklar bölgede  mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 


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