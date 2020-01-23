Meteoroloji'den İstanbul için kırmızı alarm! Hangi ilçelerde kar yağışı olacak?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli uyarı yapıldı. Bugün İstanbul'un özellikle Anadolu yakasında kar yağışı bekleniyor.

Dünden bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul'daki sürücüleri tedbirli olmaları konusunda ise uyardı.

Trafik ekipleri araçların lastik kalınlığını denetledi. Meteoroloji, bugün Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışının Marmara bölgesinde etkisini göstereceğini bildirdi.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERE KAR YAĞACAK?

İBB'den yapılan açıklamada Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin bugün Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, İstanbul'da ise bugün öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların kar değerlerine gerilemesinin beklendiği belirtildi.

Kar yağışının özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında görülmesi beklendiği, yağışların şehir merkezinde karla karışık yağmur ve aralıklarla hafif kar, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde ise kar şeklinde yağacağı ifade edildi.

Kar yağışının özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında görülmesi beklendiği, yağışların şehir merkezinde karla karışık yağmur ve aralıklarla hafif kar, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde ise kar şeklinde yağacağı ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

İBB'nin duyurusunda don ve buzlanmanın yanı sıra ev ve işyerlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da beklenen kar yağışı iki gün sürecek. Cuma günü akşam saatlerinde kar yağışının etkisini yitirmesi bekleniyor.