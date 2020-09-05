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  3. Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
05 Eylül 2020 Cumartesi 09:43 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Metetoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli esecek.

Yağışların, akşam saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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