Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı zamanla batı kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Amasya çevreleri ile Tokat'ın batı kesimleri ve Çorum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden İç Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23
Erzurum: Parçalı çok bulutlu 22
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30
(İHA)