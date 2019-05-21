Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Amasya çevreleri ile Tokat'ın batı kesimleri ve Çorum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden İç Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23

Erzurum: Parçalı çok bulutlu 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30

(İHA)