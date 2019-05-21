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Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı zamanla batı kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Amasya çevreleri ile Tokat'ın batı kesimleri ve Çorum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden İç Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
  İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
  İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
  Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
  Bursa: Parçalı ve az bulutlu 29
  Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
  Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23
  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23
  Erzurum: Parçalı çok bulutlu 22
  Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30

(İHA)

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