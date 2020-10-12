Meteorolojiden bazı iller için turuncu uyarı: Yarın etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için turuncu uyarı yaptı. Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.

AA'nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, yarın Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel tehlikesi öncesinde neler yapılmalı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından "Sel tehlikesi öncesinde neler yapılmalı?" başlıklı bir video paylaştı.