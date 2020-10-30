Meteorolojiden 9 il için sarı kod verildi
Meteoroloji yurdun batı kesimlerinde şiddetli yağışlar beklendiğini belirtti. 11.00'de başlaması beklenen kuvvetli yağışların gece saat 12.00'ye kadar etkili olacağı tahmin edilirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı hem meteoroloji ve AFAD uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; yurdun batı kesimlerinde şiddetli yağışlar bekleniyor.
Yağışların, İstanbul, Marmara’nın doğusu; Bursa, Yalova ,Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Batı Karadeniz; Düzce, Zonguldak, Bartın kıyılarında oldukça kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
'30.10.2020 Cuma günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara’nın doğusu (Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik) ile zamanla Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak, Bartın) kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul’un Anadolu Yakasının kuzey kesimleri ile Kocaeli’nin Kandıra, Sakarya’nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'
SARI KODLU UYARI
30.10.2020 Cuma günü Batı Akdeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya’nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı İlçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), bu ilçelerin iç kesimleri ile Isparta çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51–75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 29, 2020
Cuma Günü Antalya’nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı İlçeleri ile Isparta Çevrelerinde Kuvvetli Yağış!https://t.co/GhCmot1iVM pic.twitter.com/zph8fWMopP