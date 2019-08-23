Meteorolojiden 6 il için kritik uyarı

Meteoroloji’den yapılan son duyuruya göre bu geceden ve yarın saat 18:00’e kadar ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi.

Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.