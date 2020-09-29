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29 Eylül 2020 Salı 20:13 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden 5 ile uyarı... Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor!

Meteorolojiden 5 ile uyarı... Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor!
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

AA'nın aktardığı haberde, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi. 

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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