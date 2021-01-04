Meteorolojiden 5 büyükşehir için uyarı... Sağanak yağış geliyor

Ankara'da yarın kent genelinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, Antalya, Muğla, İzmir ve Manisa'da ise kuvvetli sağanak yağışın beklendiği bildirildi.

ANKARA

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceği ve yağışların yer yer etkili olacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Salı günü Ankara ve çevrelerinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor."

ANTALYA İÇİN "TURUNCU KOD"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'da 'turuncu kod' bildirimiyle birlikte, yarın için kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanağın gece saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yağışın kent merkezinde ve batı ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Meteoroloji'nin uyarısında şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Antalya'da yarın beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Merkez ilçeleri Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Aksu ve batı ilçeleri Kaş, Demre, Finike, Kumluca ve Kemer'de çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve şiddetli (76-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

MUĞLA İÇİN DE UYARI

Meteoroloji, Muğla için de yarın 'sarı kod' bildirimi yaptı. Muğla için yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi:

“Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İZMİR'DE BU GECE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENDİĞİ BİLDİRİLDİ



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yarın saat 06.00'ya kadar, kısa süreli fırtınayla etkili olacak.

Açıklamada, İzmirlilerden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum oluşma riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

MANİSA İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Manisa merkezi ile Saruhanlı, Turgutlu ve Ahmetli ilçeleri, bu geceden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Gece sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın sabaha kadar kısa süreli fırtına ile beraber kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin, etkili olacak kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, hortum riskine karşı dikkatli olması istendi.