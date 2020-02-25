Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı!

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl için yağış ile kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

İHA'nın aktarmış olduğu habere göre, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın, parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl genelinin hafif yağışlı olarak geçeceği, yağışların genellikle yağmur, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceği, rüzgarın orta , yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor"denildi.

Meteoroloji ayrıca, Tunceli ve Bingöl’de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı ilgililerin tedbirli olmasını istendi.