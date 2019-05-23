Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinde bölge genelinde batı ve güneybatı (lodos) yönlerden, zaman zaman hızı saatte 62 ila 100 kilometreye ulaşacak rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek toz taşınımı, görüş mesafesinde düşme, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgar ve fırtınanın etkisinin yarın saat 23.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

(AA)