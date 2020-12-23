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23 Aralık 2020 Çarşamba 00:36 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden 3 il için kar uyarısı

Meteorolojiden 3 il için kar uyarısı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey, Iğdır'ın güney ve batı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey, Iğdır'ın güney ve batı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu'nun doğusundaki kar yağışlarının çarşamba sabah saatlerinden itibaren Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey, Iğdır'ın güney ve batı kesimlerinde etkisini artırarak aralıklarla kuvvetli olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

<p>Anadolu Ajansı İngiltere Muhabiri Hasan Esen, İngiltere’deki tüm sıcak gelişmeleri Akşam T

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