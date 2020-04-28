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  3. Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu, doğu Karadeniz ve Akdeniz'in iç bölgeleri sağanak yağışın etkisi altında. Diğer bölgelerde ise güneş yüzünü göstermeye devam edecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Adana ve Mersin’in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı


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