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Meteoroloji'den 12 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak uyarısı

Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars, Ardahan, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis'te kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

AA'nın aktardığı habere göre, yarın öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Söz konusu illerde beklenen sağanak nedeniyle su baskını, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, hortum, çatı uçması ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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